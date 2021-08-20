إميان مفسرا لـ في الجول عدم تلقيه بطاقة بادجي: قيل لنا هناك أزمة بين الاتحاد المصري والأهلي

فسر جون ويليامز المدير الرياضي لإميان الفرنسي عدم تلقي ناديه البطاقة الدولية الخاصة باللاعب أليو بادجي حتى الآن.

أليو بادجي النادي : أميان أميان

وانتقل بادجي في الصيف الجاري إلى إميان معارا من الأهلي حتى يونيو المقبل مقابل 450 ألف يورو مع أحقية الشراء.

وقال ويليامز لـFilGoal.com:"الاتحاد المصري لكرة القدم لم يرسلنا لنا البطاقة بعد، لذلك لم نستطع تسجيل اللاعب".

وأضاف "كل شيء سار جيدا مع الأهلي، لكننا في مشكلة مع الاتحاد".

وواصل "قيل لي هناك أزمة بين الأهلي والاتحاد، نحن مثل الرهينة في الوقت الحالي".

وبسبب عدم حصول إميان على بطاقة السنغالي بادجي (23 عاما) لم يشارك اللاعب في المباريات الأربع التي خاضها الفريق حتى الآن في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ويحتل إميان المركز 16 في ترتيب البطولة ورصيده 3 نقاط بعد فوز و3 هزائم.

ويستضيف سوشو يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري.

وانضم المهاجم بادجي إلى الأهلي في يناير 2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي.

ثم أعاره الفريق إلى أنقرة جوتشو التركي في النصف الثاني من الموسم المنصرم.