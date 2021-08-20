إميان مفسرا لـ في الجول عدم تلقيه بطاقة بادجي: قيل لنا هناك أزمة بين الاتحاد المصري والأهلي

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 13:07

كتب : أمير عبد الحليم

الأهلي - الترسانة - بادجي

فسر جون ويليامز المدير الرياضي لإميان الفرنسي عدم تلقي ناديه البطاقة الدولية الخاصة باللاعب أليو بادجي حتى الآن.

أليو بادجي

النادي : أميان

أميان

وانتقل بادجي في الصيف الجاري إلى إميان معارا من الأهلي حتى يونيو المقبل مقابل 450 ألف يورو مع أحقية الشراء.

وقال ويليامز لـFilGoal.com:"الاتحاد المصري لكرة القدم لم يرسلنا لنا البطاقة بعد، لذلك لم نستطع تسجيل اللاعب".

أخبار متعلقة
فرانس فوتبول: مارسيليا وليل يفكران في مصطفى محمد بث الدوري الإيطالي مجانا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ماذا فعل علي ماهر في 6 مواجهات سابقة أمام الأهلي التشكيل المتوقع لـ الأهلي - عودة السولية أمام المصري

وأضاف "كل شيء سار جيدا مع الأهلي، لكننا في مشكلة مع الاتحاد".

وواصل "قيل لي هناك أزمة بين الأهلي والاتحاد، نحن مثل الرهينة في الوقت الحالي".

وبسبب عدم حصول إميان على بطاقة السنغالي بادجي (23 عاما) لم يشارك اللاعب في المباريات الأربع التي خاضها الفريق حتى الآن في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ويحتل إميان المركز 16 في ترتيب البطولة ورصيده 3 نقاط بعد فوز و3 هزائم.

ويستضيف سوشو يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري.

وانضم المهاجم بادجي إلى الأهلي في يناير 2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي.

ثم أعاره الفريق إلى أنقرة جوتشو التركي في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

أليو بادجي إميان الفرنسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 10 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر كومان: أنتظر الكثير من كوتينيو.. وبيدري جاهز لـ بلباو 18 دقيقة | الدوري الإسباني
إميان مفسرا لـ في الجول عدم تلقيه بطاقة بادجي: قيل لنا هناك أزمة بين الاتحاد المصري والأهلي 32 دقيقة | الدوري الفرنسي
بث الدوري الإيطالي مجانا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 51 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماذا فعل علي ماهر في 6 مواجهات سابقة أمام الأهلي ساعة | تقرير في الجول
فرانس فوتبول: مارسيليا وليل يفكران في مصطفى محمد ساعة | المحترفون
التشكيل المتوقع لـ الأهلي - عودة السولية أمام المصري 2 ساعة | الدوري المصري
التشكيل المتوقع لـ الزمالك - عودة الونش وشيفو وأوباما والجزيري أمام كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها
قد ينال إعجابك