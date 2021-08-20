مؤتمر سولشاير: فاران وسانشو قد يشاركان ضد ساوثامبتون.. والنادي يفاوض بوجبا لتمديد عقده

شدد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن اللاعبين رافاييل فاران وجيدون سانشو قد يلعبان ضد ساوثامبتون يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك سانشو بديلا في الجولة الأولى التي اكتسح فيها يونايتد فريق ليدز يونايتد بنتيجة 5-1، بينما فاران لم يخض بعد أي مباراة مع فريق الشياطين الحمر.

وقال النرويجي في مؤتمر صحفي:"النادي يتفاوض مع ممثلي بوجبا. أعمل معه يوميا ونحاول التحسن، نسعى لتطوير الفريق".

وينتهي العقد الحالي لبوجبا (28 عاما) في يونيو المقبل، يسعى يونايتد للإبقاء عليه في ظل اهتمام أندية أخرى مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وأضاف سولشاير "(إدينسون) كافاني لديه أكثر من سبب للعودة إلى الفريق متأخرا، جاهز للتدرب، سنرى ماذا يستطيع تقديمه الآن".

واستمر "لياقة (جيسي) لينجارد جيدة جدا، عاد للفريق في حلة جيدة، نعول عليه كثيرا".

ويحل يونايتد ضيفا على ساوثامبتون سعيا لتحقيق فوزه الثاني تواليا في البطولة.

بينما خسر ساوثامبتون في الجولة الأولى ضد مضيفه إيفرتون بنتيجة 3-1.