مؤتمر أرتيتا: لدي خطة للفوز على تشيلسي وإيقاف لوكاكو

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 15:27

كتب : عبد الرحمن فوزي

أرتيتا - أرسنال

يثق ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في قدرة فريقه على إسقاط ضيفه تشيلسي يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"لا أعرف إذا كان لوكاكو سيلعب أم لا، لكن لدي خطة لإيقاف تشيلسي، وخطة لفعل ما يتطلب للفوز بالمباراة".

وتابع "أحترم ما فعله تشيلسي في السنوات الأخيرة، فريق كبير لديه العديد من اللاعبين على مستوى عال ومدرب عظيم وهم أبطال أوروبا، أتوقع أن تكون مباراة تنافسية".

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وتحدث أرتيتا عن إمكانية مشاركة بيير-ايمريك أوباميانج وويليان في المباراة قائلا:"الوضع غير محدد، لا استطيع الإجابة حاليا، لا أعرف هل سيتدربان أم لا في الساعات المقبلة".

وكان أرسنال قد أعلن إصابة أوباميانج وويليان وأليكسندر لاكازيت بفيروس كورونا، قبل أن يوضح تعافيهم باستثناء الأخير.

وخسر أرسنال في الجولة الأولى أمام برينتفورد الصاعد حديثا بهدفين دون مقابل.

بينما فاز تشيلسي بمباراته الأولى على كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون مقابل.

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