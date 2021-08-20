مؤتمر توخيل: مشاركة لوكاكو وزياش وكانتي ضد أرسنال لم تتحدد بعد

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 14:53

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

ينتظر توماس توخيل مدرب تشيلسي حتى الحصة التدريبية الأخيرة يوم السبت لتحديد موقف نجومه من المشاركة أمام مضيفه أرسنال يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"غدا يوم حاسم بالنسبة لـ(حكيم) زياش، هو و(نجولو) كانتي تدربا أمس، نحتاج خوضهما لحصة تدريبية أقوى وسنقرر غدا. حتى الآن أتفاءل بمشاركتهما".

وواصل "الأمر ينطبق على (روميلو) لوكاكو، غدا سنحسم موقفه بعد المران" وأضاف مازحا "أتوقع تسجيله لـ50 أو 60 هدفا قبل منتصف الموسم. سنحدد هدفا واضحا له في وقت لاحق".

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وعن المدافع تريفو شالوبا أوضح توخيل "بقاؤه منطقي. نريد استمراره معنا".

وأوضح المدرب السابق لدورتموند وباريس سان جيرمان أن إصابة كريستيان بوليسيتش بفيروس كورونا ستبعده عن مواجهة المدفعجية.

وأتم "علينا الاستعداد لمواجهة أفضل نسخة من أرسنال، فريق لديه مدرب رائع، تعاقد مع لاعبين جيدين".

ويسعى تشيلسي لتحقيق فوزه الثاني في البطولة بعدما أسقط كريستال بالاس بنتيجة 3-صفر في الجولة الأولى.

بينما أرسنال يسعى لتجاوز هزيمته بنتيجة 2-صفر أمام برينتفورد الصاعد حديثا من دوري الدرجة الثانية.

تشيلسي توخيل
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