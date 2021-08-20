مؤتمر كلوب: كل التعازي لـ فابينيو..وهندرسون وتياجو تدربا جيدا

أرسل يورجن كلوب مدرب ليفربول التعازي لفابينيو لاعب وسط الفريق بعد وفاة والده صباح الجمعة.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي: "تياجو وهيندرسون اقتربا كثيرا من العودة، يبدوان بخير وعلينا أن نتخذ القرارات الآن".

واستمر "كانا جيدين خلال الأسبوع في التدريبات، لذلك فمن الممكن أن يشاركا".

وأضاف "جميعنا نشعر بفابينيو، نود أن نقدم التعازي له ولأسرته، نحاول أن نمنحه كل الدفء والحب الذي نتمتع به في تلك اللحظة، هذا كل شيء والباقي أمر خاص".

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي غدا السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد.

وكان ليفربول قد حصل على أول ثلاث نقاط خلال مشواره في الدوري بعد الفوز على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى.