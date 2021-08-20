ماذا فعل علي ماهر في 6 مواجهات سابقة أمام الأهلي

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 11:55

كتب : عبد الرحمن فوزي

المصري - الأهلي

يلتقي الأهلي مع المصري اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز في مباراة تجري على ملعب الإسكندرية يواجه فيها علي ماهر ناديه السابق.

مدرب المصري خاض ست مباريات أمام الأهلي من قبل، عندما كان مدربا للأسيوطي (بيراميدز حاليا)، أو إنبي، أو المصري.

فاز على الأهلي في مناسبة وحيدة مقابل خمس هزائم.

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الفوز الوحيد الذي حققه علي ماهر كان بقيادة الأسيوطي في 2018 عندما أقصى الأهلي من ربع نهائي كأس مصر بالفوز بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري حاليا.

وكانت الهزيمة الأولى لعلي ماهر أمام الأهلي في نفس الموسم بمباراة الدور الأول من الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف عبدالله السعيد.

وكانت المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما في الدور الأول من الموسم الحالي وانتهت بفوز الأهلي على المصري 2-1، وسجل هدفي الأهلي محمد شريف، بينما سجل للمصري عمر كمال عبد الواحد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الزمالك صاحب المركز الأول مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الدوري.

بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 49 نقطة مناصفة مع بيراميدز صاحب نفس الرصيد من النقاط.

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