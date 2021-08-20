بامبو: الأولوية لـ البنك الأهلي إن لم أعد لـ الزمالك

شدد كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي المعار من الزمالك، على تفضيله للبقاء مع الأول إن لم يدخل قائمة الأخير في موسم 2021-2022.

وقال بامبو في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "عند عودتي للزمالك سأجلس مع الإدارة لمعرفة إذا كان الفريق يحتاجني. إذا لم يكن بحاجتي فسيكون الخيار الأول للبنك الأهلي".

واستمر "هناك العديد من الأندية التي تفاوضني لكني لم أحسم أمري بعد، وسأنظر لمستقبلي عند ضمان بقاء البنك الأهلي في الدوري، لأنني لا استطيع التفكير في مستقبلي حاليا".

وتابع "لا أعرف سبب حصولي على إنذار في مباراة مصر للمقاصة، لقد وجدت نفسي أتحصل على بطاقة صفراء".

وأوضح "أعتقد أن أمين عمر ظن أنني احتفلت بالهدف طويلا لتضييع الوقت، هو حكم كبير ولم أرغب في الاعتراض، ولكن ما أحزنني أنني سيتم إيقافي في المباراة المقبلة ونحن نحتاج إلى كل نقطة".

وسجل كريم بامبو أربعة أهداف في مباراة البنك الأهلي السابقة أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بنتيجة 5-3.

وأصبح بامبو هو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الدوري المصري منذ 19 عاما عندما سجل أحمد بلال أربعة أهداف في فوز الأهلي على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 15 في الدوري المصري ممتاز برصيد 32 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أسوان صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط للدرجة الثانية.

وسيلعب البنك الأهلي غدا السبت مع غزل المحلة في الجولة الـ 32 في مباراة ستقام على ملعب الأهلي وي السلام.