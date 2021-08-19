بليجريني: مورينيو أعطى روما عقلية الفوز

يبدو أن لاعبي روما الإيطالي وجدوا التناغم بينهم وبين مدربهم البرتغالي جوزية مورينيو.

وقال لورنزو بيليجريني لاعب روما: "إن الفريق تطور في عقلية الفوز تحت قيادة جوزيه مورينيو".

وأضاف بيليجريني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا: "نحن أكثر وحدة ونعمل كفريق واحد، لكننا أيضا أكثر إصرارا على الأداء الجيد وأعتقد أنه ظهر في فترة التحضيرات للموسم الجديد، حيث لم نستسلم أبدا حتى في المباريات الودية".

وأوضح "لقد عملنا على عقليتنا، وهى أننا يجب أن نفوز، لأن مورينيو وصل ورفع المستوى، حيث يجب علينا جميعا تطوير العقلية التي يمكن أن تجعلنا معتادين على الانتصار في المباريات".

واستطرد "يمكننا فقط أن نلعب مباراة واحدة في كل مرة، ونلعب تلك المباراة كما لو كانت الأخيرة لنا".

واختتم حديثه قائلا: "أشعر أنني تحسنت كلاعب وأحاول أن أفعل ما يطلبه المدرب".

وكان بيليجريني استبعد من تشكيلة إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية 2020 بسبب الإصابة، والتي فاز بها المنتخب الإيطالي بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب الإنجليزي على ملعب ويمبلي بركلات الترجيح.

ويواجه روما منافسه فيورنتينا في افتتاح الدوري الإيطالي الأحد المقبل على ملعب الأولمبيكو.