ليدز يجدد عقد بامفورد حتى 2026

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي تجديد عقد لاعبه المهاجم باتريك بامفورد رسميا اليوم الخميس.

وأصدر النادي بيانا كشف فيه تجديد عقد اللاعب لمدة 5 مواسم أخرى حتى يونيو 2026.

من جانبه، قال بامفورد في حواره مع تليفزيون النادي: "مسألة التجديد تم الحديث عنها في نهاية الموسم الماضي، وأردت أن أحاول حلها في أقرب وقت ممكن قبل بدء الموسم الجديد".

✍️ #LUFC is delighted to announce Patrick Bamford has signed a new contract to stay at Elland Road — Leeds United (@LUFC) August 19, 2021

وأضاف "لقد استمر الأمر قليلا، كان الجميع مشغولين، لكنني سعيد حقا لأنني أخيرا سأكمل مستقبلي هنا داخل أروقة هذا النادي".

لعب بامفورد 38 مباراة الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 8.

وانضم بامفورد لنادي ليدز يونايتد عام 2018 قادما من ميدلزبره، ومنذ وصوله إلى ويست يوركشاير، سجل 43 هدفا رائعا في 111 مباراة حتى الآن.