أثليتك: بيرناردو سيلفا.. أزمة جديدة تواجه صفقة انتقال كين

كشفت تقارير صحفية عن أزمة جديدة في محاولات مانشستر سيتي للتعاقد مع هاري كين نجم توتنام هوتسبر، هذه المرة داخل صفوف الأزرق السماوي نفسه.

ويطالب توتنام وفقا للتقارير بالحصول على مبلغ 150 مليون جنيه استرليني نظير التخلي عن خدمات هداف البريميرليج وأكثر صانعي الأهداف بالموسم الماضي، وهو ما لا يرى سيتي نفسه قادرا على دفعه بالوقت الراهن.

ويحاول مانشستر سيتي إقحام أحد لاعبيه في الصفقة، وهو البرتغالي بيرناردو سيلفا، طمعا في تخفيض قيمة انتقال كين من ناحية، وأملا في التخلص من لاعب بات فائضا عن الحاجة في ضوء متغيرات الموسم الماضي وسوق الصيف الحالي.

وكان حامل لقب البريميرليج قد تعاقد بالفعل مع جاك جريليش نجم أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه استرليني، وهو ما قلص حظوظ بيرناردو في العودة للتشكيل الأساسي، خصوصا وأن أسهم الواعد فيل فودين قد ارتفعت كثيرا على حسابه في الموسم الماضي.

وأقر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن سيلفا البالغ من العمر 27 عاما يريد الرحيل عن ملعب الاتحاد هذا الصيف، تحديدا بعد وصول جريليش.

الأزمة التي كشفها موقع "ذا أتلتيك" هي أن بيرناردو يرفض الانتقال إلى توتنام، ويفضل الرحيل إلى إسبانيا، وهو ما يمثل مشكلة أخرى قد تهدد عملية رحيل البرتغالي الدولي أو استقدام كين.

في الوقت الراهن لا ينوي ريال مدريد دخول سوق الانتقالات إلا لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والهدف الثاني الذي تتناقله التقارير الصحفية هو بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، أما برشلونة فهو لا يملك التمويل اللازم لإجراء أي صفقة كبيرة في هذا الصيف نظرا لوضعه الاقتصادي الكارثي.

يذكر أن جورجي مينديز وكيل أعمال سيلفا متواجد في مدينة مانشستر هذا الأسبوع في محاولة لإيجاد مخرج من هذا الوضع.