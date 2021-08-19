مصطفى محمد أساسي ضد ريندرز الدنماركي في الدوري الأوروبي

دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة ريندرز الدنماركي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

ويحل جالاتا سراي اليوم الخميس ضيفا على ريندرز لملاقاته في ذهاب تحديد المتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي.

وكان مصطفى غاب عن خوض مباراة جالاتا سراي الأولى في الدوري التركي خلال الموسم الجاري وجلس على مقاعد البدلاء.

ووصل جالاتا سراي لتلك المرحلة في الدوري الأوروبي بعدما تجاوز سانت جونستون الاسكتلندي في الدور التمهيدي.

ويشارك الفريق التركي في الدوري الأوروبي بعدما ودع تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن.