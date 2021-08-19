جورجينيو وكانتي ودي بروين يتنافسون على جائزة لاعب العام في أوروبا

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 16:46

كتب : محمود ضياء

المرشحون للاعب العام في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام.

ووقع اختيار الاتحاد الأوروبي على الثنائي نجولو كانتي وجورجينيو من تشيلسي مع كيفين دي بروين من مانشستر سيتي.

جاء الاختيار من لجنة تكونت من مدربي 24 منتخبا شاركوا في يورو 2020 مع 80 مدربا من الأندية التي لعبت دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بجانب 55 صحفيا من كل اتحاد من أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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تم جمع النقاط من كل الأصوات بحيث يحصل صاحب المركز الأول على 5 نقاط والثاني على 3 نقاط والثالث نقطة واحدة لتستقر اللجنة على اختيار الثلاثي.

ومن المقرر إعلان الفائز الجائزة 26 أغسطس الجاري.

جورجينيو

Jorginho - the midfield maestro key to Chelsea and Italy's European glory

عاش لاعب الوسط الإيطالي موسما مميزا مع تشيلسي ومنتخب إيطاليا بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي ثم الفوز باليورو مع الأزوري على حساب إنجلترا بركلات الترجيح ثم أخيرا التتويج بالسوبر الأوروبي على حساب فياريال بركلات الترجيح أيضا.

جورجينيو كان أحد اللاعبين الأساسيين في تشيلسي على مدار الموسم بمشاركته في 48 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

لاعب الوسط لعب دورا رئيسيا في فوز إيطاليا باليورو بالمشاركة أساسيا في كل مباريت المنتخب من دور المجموعات حتى المباراة النهائية.

نجولو كانتي

The Champions League Trophy Has Been Won, This Is N'Golo Kante's Second Requirement If He Wants To Win The Ballon d'Or

صمام أمام تشيلسي ومنتخب فرنسا حصد بطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع تشيلسي.

كانتي شارك مع تشيلسي في 48 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي صنع خلالها ثلاثة أهداف.

على الصعيد الدولي، ودع كانتي بطولة يورو 2020 مع فرنسا من الدور ثمن النهائي أمام سويسرا بركلات الترجيح.

كيفين دي بروين

Kevin De Bruyne Privileged to be in UCL Final - Bitter and Blue

فاز صانع الألعاب البلجيكي مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وخسر دي بروين مع مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي لهدف دون رد.

دي بروين سجل 10 أهداف وصنع 18 في 40 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي.

في يورو 2020، ودع دي بروين البطولة مع منتخب بلجيكا من الدور ربع النهائي أمام إيطاليا.

لعب دي بروين أربع مباريات مع بلجيكا في يورو 2020 سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.

وجاء بقية ترتيب المرشحين العشرة الأوائل كالتالي:

4- ليونيل ميسي، 148 نقطة

5- روبرت ليفاندوفسكي، 140 نقطة

6- جيانلويجي دوناروما، 49 نقطة

7- كيليان مبابي، 31 نقطة

8- رحيم ستيرلنج، 18 نقطة

9- كريستيانو رونالدو، 16 نقطة

10- إيرلينج هالاند، 15 نقطة

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