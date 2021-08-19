مانشيني ينافس جوارديولا وتوخيل على جائزة أفضل مدرب في أوروبا

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 16:37

كتب : FilGoal

توخيل - مانشيني - جوارديولا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أسماء المرشحين لجائزة مدرب العام لموسم 2020-2021.

وضمت القائمة المختصرة كل من: توماس توخيل (تشيلسي الإنجليزي) - بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) - روبرتو مانشيتي (منتخب إيطاليا)

وسيقام حفل الجوائز يوم 25 أغسطس المقبل قبل إجراء مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 في إسطنبول بتركيا.

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توخيل: حقق لقب دوري أبطال أوروبا بعدما قاد تشيلسي للمرة الثانية في تاريخ الدوري عقب خلافة فرانك لامبارد من منتصف الموسم.

جوارديولا: حصد لقب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ووصل بمانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال لأول مرة.

مانشيني: قاد منتخب إيطاليا لحصد لقب يورو 2020 للمرة الثانية في التاريخ، كما حقق سلسلة من 34 مباراة دون هزيمة.

ووصل الثلاثي للقائمة النهائية بعد اختيار 24 مدربا في يورو 2020، و80 مدربا في شاركوا في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بدءا من دور المجموعات، و55 صحفيا من الاتحادات الأوروبية.

ويحمل الألماني هانس فليك مدرب بايرن ميونيخ الأسبق جائزة العام الماضي بعدما حقق سداسية تاريخية بقميص البافاري.

ولم يسبق أن حصد مانشيني أو توخيل الجائزة فيما حصدها بيب قبل ذلك موسم 2008-09 بعد سداسية برشلونة.

وحال فاز بيب بالجائزة سيصبح ضمن قائمة فازت بالجائزة مرتين تضم: رافائيل بينيتيز – كارلو أنشيلوتي – جوزيه مورينيو – السير أليكس فيرجسون – أوتمار هيتسفليد – مارتشيلو ليبي – جيوفاني تراباتوني.

وإليكم ترتيب المراكز من الرابع للعاشر:

4- أوناي إيمري (فياريال الإسباني) – 64 نقطة

5- دييجو سيميوني (أتليتكو مدريد الإسباني) – 29 نقطة

6- أنطونيو كونتي (إنتر الإيطالي) – 19 نقطة

7- جاريث ساوثجيت (منتخب إنجلترا) – 18 نقطة

8- كريستوف جاليتييه (ليل الفرنسي) – 16 نقطة

9- أولي جونار سولشاير (مانشستر يونايتد) – 14 نقطة

10- كاسبر هيولماند (منتخب الدنمارك) – 11 نقطة

روبرتو مانشيني بيب جوارديولا توماس توخيل يويفا تشيلسي مانشستر سيتي إيطاليا
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