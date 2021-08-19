قرر فيفا تعديل موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لتقام يوم 1 سبتمبر المقبل.

وتنطلق الجولة الأولى من 1 إلى 4 سبتمبر ثم الجولة الثانية من 5 إلى 8 سبتمبر.

وحدد فيفا الأول من سبتمبر بدلا من يوم 2 من نفس الشهر، وستقام المباراة في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

🔴مصر وأنجولا أول سبتمبر …⬇️⬇️ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديل موعد اقامة مباراة منتخبي مصر وأنجولا في بداية تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لتقام في التاسعة مساء الأربعاء الأول من سبتمبر المقبل بستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.#EFA pic.twitter.com/eeFbNbacMr — EFA.eg (@EFA) August 19, 2021

وفي الجولة الثانية سيحل الفراعنة ضيوفا على الجابون في ليبرفيل يوم 5 سبتمبر.

وتضم المجموعة السادسة أيضا منتخب ليبيا الذي سيلعب الجولة الأولى في أرضه ضد الجابون ثم في الثانية يحل ضيفا على أنجولا في لواندا.

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل نهاية هذا الشهر.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس)، مصطفي محمد (جالاتاسراي)، وأحمد حجازي (اتحاد جده).