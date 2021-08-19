بامبو لـ في الجول: كريم شحاتة أخبرني بأنني سأحرز ثنائية فسجلت 4.. والزمالك حسم الدوري بنسبة 80%

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 14:36

كتب : حامد وجدي

كريم بامبو - البنك الأهلي

أوضح كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي أن موقف الفريق لم يُحسم بعد من البقاء في الدوري، وتحدث عن موقفه من العودة لـ الزمالك وحدد نسب فوز الأبيض بلقب الدوري.

وتألق بامبو أمام مصر للمقاصة وسجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" قائدا الفريق للفوز بنتيجة 5-3. (طالع التفاصيل)

وقال بامبو لـ FilGoal.com: "لم أتوقع تسجيل 4 أهداف، وقبل المباراة أخبرني كريم حسن شحاتة بأنني سأسجل ثنائية، لكن كرم الله كبير وسجلت 4 أهداف".

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وأضاف "خالد جلال شكر اللاعبين جميعهم وليس كريم فقط وأنا أقدم الشكر للجهاز الفني بقيادة خالد جلال وكريم حسن شحاته (المدير الرياضي) والإدارة بالكامل والعمال واللاعبين من أصغر لأكبر لاعب على مجهودهم مع الفريق".

وعن فرص بقاء الفريق في الدوري رد قائلا: "لم نحسم موقفنا بالبقاء في الدوري ونحتاج للفوز في المباراة المقبلة خاصة وأنها ضد غزل المحلة وستكون مباراة صعبة".

وشدد على سعادته بتسجيل سوبر هاتريك معادلا مع فعله أحمد بدلا من 17 عاما ضد المقاولون العرب في الدوري عام 2003.

وعن إمكانية العودة للزمالك أجاب: "لم يتحدث معي أي مسؤول في الزمالك وارتبط مع الفريق بعقد لمدة موسمين وشرف لي العودة واللعب مع الفريق".

وأتم "الزمالك حسم الدوري بنسبة 80% فقط يحتاج لفوزين في آخر 3 مباريات دون النظر للنتائج الأخرى".

ورفع بامبو رصيده من الأهداف إلى 11 في الدوري المصري الموسم الحالي سجلها منذ انضمامه في يناير الماضي لصفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري المصري.

وصل رصيد البنك الأهلي إلى 32 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق خمس نقاط عن ملاحقه أسوان صاحب أول مراكز الهبوط.

فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

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