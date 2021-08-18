سوبر هاتريك بامبو يكتب ما لم يحدث منذ 17 عاما في فوز خماسي لـ البنك الأهلي على المقاصة

في ليلة كريم بامبو الرائعة اكتسح البنك الأهلي مضيفه مصر للمقاصة بخمسة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وحل البنك الأهلي ضيفا على مصر للمقاصة في ملعب المقاولون العرب لملاقاته في إطار الجولة 31 من الدوري المصري.

افتتح صلاح عاشور أهداف المباراة لصالح مصر للمقاصة برأسية قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة.

ولم يكن يدري مصر للمقاصة أن هذه بداية كارثية لما سيحدث بعد.

ففي الدقيقة 12 أدرك كريم بامبو التعادل سريعا جدا للبنك الأهلي بتسديدة بعد متابعته عرضية زاحفة قادمة من فادي فريد.

وعاد الحكم مشاهدة اللقطة وتأكد من عدم وجود مخالفة على فادي فريد قبل تمريره الكرة.

وفي الدقيقة 22 سجل كريم بامبو الهدف الثاني له ولفريقه بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء مرت من بين قدمي الحارس محمد كوكو.

ومع قدوم الدقيقة 53 حصل البنك الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة فادي فريد وعقب مشاهدة الحكم للقطة في الفيديو.

واعترض محمد عبد الجليل المدير الفني للمقاصة على القرار وسحب لاعبيه من الملعب وتوقفت المباراة لدقائق قبل عودتهم.

وحول أحمد علي ركلة الجزاء بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للبنك الأهلي في الدقيقة 57.

ولم يمر سوى دقيقتين فقط إلا وسجل بامبو الهاتريك الخاص به والهدف الرابع للبنك الأهلي.

وفي الدقيقة 74 واصل بامبو تألقه وسجل الهدف الخامس للبنك الأهلي والسوبر هاتريك الخاص به إثر انفراد بالحارس محمد كوكو بعد بينية طولية من عاصم صلاح.

ومع قدوم الدقيقة 86 حصل مصر للمقاصة على ركلة جزاء بعد عرقلة محمد مصطفى "ميدو" وحولها باسم مرسي بنجاح ليقلص النتيجة بهدف ثان لفريقه.

وفي الدقيقة 89 واصل باسم مرسي تألقه وسجل هدفا ثانيا شخصيا له وثالثا للمقاصة ليقلص النتيجة.

احتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع لم يحدث فيهما جديد لتنتهي المباراة بانتصار البنك الأهلي بخمسة أهداف لثلاثة.

بتلك النتيجة وصل رصيد البنك الأهلي إلى 32 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق خمس نقاط عن ملاحقه أسوان صاحب أول مراكز الهبوط.

فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

بامبو يكتب ما لم يحدث منذ عام 2004

منذ 19 عاما سجل أحمد بلال مهاجم الأهلي آنذاك سوبر هاتريك في شباك المقاولون العرب ليفوز فريقه بستة أهداف لهدفين.

ولم يستطع أي لاعب في الدوري تسجيل رباعية في مباراة واحدة منذ ذلك الوقت.

إلى أن جاء بامبو وسجل سوبر هاتريك مع البنك الأهلي في شباك مصر للمقاصة.

يذكر أن أسامة حسني سجل مع الأهلي في عام 2004 ضد الكروم في مباراة انتهت بفوز المارد الأحمر بستة أهداف لهدفين لكنه سجل خماسية وليس رباعية فقط.