إيقاف محمد عصام لنهاية الموسم وتغريمه بسبب "سلوك منفرد"

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 13:46

كتب : FilGoal

محمد عصام لاعب البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي إيقاف محمد عصام لاعب الفريق لنهاية الموسم وتغريمه غرامة مالية كبيرة.

البنك الأهلي تفوق على مصر للمقاصة بنتيجة 5-3 في مباراة ماراثونية. (طالع التفاصيل)

يأتي ذلك بعد وقوفه على الكرة أمام مصر للمقاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو ما تسبب في حصوله على بطاقة صفراء.

أخبار متعلقة
رئيس البنك الأهلي: هدفنا الفوز في كل مباراة.. وسنعاقب محمد عصام بعد "الوقوف على الكرة" سوبر هاتريك بامبو يكتب ما لم يحدث منذ 17 عاما في فوز خماسي لـ البنك الأهلي على المقاصة أسوان يتعادل مع البنك الأهلي في إثارة الـ+90.. والمقاولون ينتصر على الجونة أحمد علي يرد على إمكانية "تفويت" البنك الأهلي لمباراته ضد الزمالك حال ضمان البقاء

وتقدم كريم حسن شحاتة المدير الرياضي للبنك الأهلي باعتذار لنادي مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني محمد عبد الجليل "على السلوك منفرد لأحد لاعبي الفريق".

وصرّح كريم حسن شحاتة لـ FilGoal.com: "النادي يعتذر للاعبي وجماهير المقاصة عما بدر من محمد عصام".

وأضاف "البنك الأهلي مؤسسة عريقة قبل أن يكون فريق كرة قدم تنافسي، ونرفض مثل هذه الأخلاقيات تماما التي لا تعبر إلا عن تصرف فردي".

وشارك عصام في الدقيقة 60 كبديل بدلا من محمد بسيوني.

وانضم عصام لصفوف البنك الأهلي قادما من المقاولون العرب في يناير الماضي وشارك في 9 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وصل رصيد البنك الأهلي إلى 32 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق خمس نقاط عن ملاحقه أسوان صاحب أول مراكز الهبوط.

فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

البنك الأهلي محمد عصام في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك بشأن معلقي كرة القدم 46 ثاتيه | اختبار في الجول
عماد سليمان لـ في الجول: اللجنة الفنية ستتقدم باستقالتها بنهاية الموسم 16 دقيقة | الدوري المصري
بوكيتينو : مبابي لاعبا لـ سان جيرمان.. وموقف ميسي من المشاركة أمام بريست 17 دقيقة | الدوري الفرنسي
تعديل موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 33 دقيقة | منتخب مصر
بامبو لـ في الجول: كريم شحاتة أخبرني بأنني سأحرز ثنائية فسجلت 4.. والزمالك حسم الدوري بنسبة 80% ساعة | الدوري المصري
بيدرو إلى لاتسيو قادما من روما ليكتب ما لم يحدث منذ 36 عاما ساعة | الدوري الإيطالي
المتحدث الإعلامي لـ نيجيريا: مواجهة مصر ستكون صعبة.. هدفنا صدارة المجموعة ساعة | إفريقيا
جونزاليز يرد على بيريز: رحيل ماتا عن ريال مدريد بسبب نجلي كذب ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وكيف يمكن حلها
قد ينال إعجابك