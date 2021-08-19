إيقاف محمد عصام لنهاية الموسم وتغريمه بسبب "سلوك منفرد"

أعلن نادي البنك الأهلي إيقاف محمد عصام لاعب الفريق لنهاية الموسم وتغريمه غرامة مالية كبيرة.

البنك الأهلي تفوق على مصر للمقاصة بنتيجة 5-3 في مباراة ماراثونية. (طالع التفاصيل)

يأتي ذلك بعد وقوفه على الكرة أمام مصر للمقاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو ما تسبب في حصوله على بطاقة صفراء.

وتقدم كريم حسن شحاتة المدير الرياضي للبنك الأهلي باعتذار لنادي مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني محمد عبد الجليل "على السلوك منفرد لأحد لاعبي الفريق".

وصرّح كريم حسن شحاتة لـ FilGoal.com: "النادي يعتذر للاعبي وجماهير المقاصة عما بدر من محمد عصام".

وأضاف "البنك الأهلي مؤسسة عريقة قبل أن يكون فريق كرة قدم تنافسي، ونرفض مثل هذه الأخلاقيات تماما التي لا تعبر إلا عن تصرف فردي".

وشارك عصام في الدقيقة 60 كبديل بدلا من محمد بسيوني.

وانضم عصام لصفوف البنك الأهلي قادما من المقاولون العرب في يناير الماضي وشارك في 9 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وصل رصيد البنك الأهلي إلى 32 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق خمس نقاط عن ملاحقه أسوان صاحب أول مراكز الهبوط.

فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.