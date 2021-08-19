أسطورة مانشستر يونايتد يعلن إصابته بالـ زهايمر الخميس، 19 أغسطس 2021 - 11:15 كتب : محمود ضياء دينيس لو بالقميص الأحمر مانشستر يونايتد دينيس لو الدوري الإنجليزي نرشح لكم أخر الأخبار اختبر معلوماتك بشأن معلقي كرة القدم 19 دقيقة | اختبار في الجول عماد سليمان لـ في الجول: اللجنة الفنية ستتقدم باستقالتها بنهاية الموسم 36 دقيقة | الدوري المصري بوكيتينو : مبابي لاعبا لـ سان جيرمان.. وموقف ميسي من المشاركة أمام بريست 37 دقيقة | الدوري الفرنسي تعديل موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 52 دقيقة | منتخب مصر بامبو لـ في الجول: كريم شحاتة أخبرني بأنني سأحرز ثنائية فسجلت 4.. والزمالك حسم الدوري بنسبة 80% ساعة | الدوري المصري بيدرو إلى لاتسيو قادما من روما ليكتب ما لم يحدث منذ 36 عاما ساعة | الدوري الإيطالي المتحدث الإعلامي لـ نيجيريا: مواجهة مصر ستكون صعبة.. هدفنا صدارة المجموعة ساعة | إفريقيا جونزاليز يرد على بيريز: رحيل ماتا عن ريال مدريد بسبب نجلي كذب 2 ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. تعديل موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 بامبو لـ في الجول: كريم شحاتة أخبرني بأنني سأحرز ثنائية فسجلت 4.. والزمالك حسم الدوري بنسبة 80% مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع بن خماسة إيقاف محمد عصام لنهاية الموسم وتغريمه بسبب "سلوك منفرد" المتحدث الإعلامي لـ نيجيريا: مواجهة مصر ستكون صعبة.. هدفنا صدارة المجموعة الأكثر مشاهدة 1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وكيف يمكن حلها أمس اليوم غدا الدوري المصري 3 مصر للمقاصة 5 البنك الأهلي انتهت الدوري المصري 1 غزل المحلة 3 الإنتاج الحربي انتهت دوري المناصير الأردني للمحترفين 1 السلط 1 العقبة انتهت الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس 2 اتحاد بلعباس 0 أولمبى المدية انتهت الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس 1 شبيبة القبائل 3 وفاق سطيف انتهت الدوري المصري - بيراميدز - أسـوان لم تبدأ 21:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الحزم - الأهلي لم تبدأ 18:10 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الفيصلي - النصر لم تبدأ 19:50 دوري أدنوك للمحترفين - العروبة الأماراتي - الوحدة لم تبدأ 17:15 دوري أدنوك للمحترفين - نادي الإمارات - شباب الأهلي دبي لم تبدأ 17:15 الدوري المصري - الأهلي - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - الزمالك لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الإسماعيلي - وادي دجلة لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - إنبـي - طلائع الجيش لم تبدأ 19:00 الدوري الفرنسي - ستاد بريست 29 - باريس سان جيرمان لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك