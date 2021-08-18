بنفيكا ومالمو يحسمان مباراتي الذهاب في تمهيدي أبطال أوروبا

فاز بنفيكا على بي إس في أيندهوفين بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب دا لوش في البرتغال.

تقدم رافا سيلفا لبنفيكا في الدقيقة العاشرة بعدما تلقى تمريرة من ياريمتشوك ليتفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك بكل هدوء.

وأضاف جوليان فايجل الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة الـ 42 بمتابعة لركنية نفذت داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني قلص كودي جاكبو النتيجة بتسجيله للهدف الأول للفريق الهولندي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

مالمو ولودوجوريتس

وفاز مالمو السويدي على لودوجوريتس رازجراد البلغاري في ذهاب الدور ذاته بهدفين دوق مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول.

تقدم بيرمانسيفيتش لمالمو بالهدف الأول في الدقيقة الـ 26 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز جو إنجي بيرجيت الهدف الثاني في الدقيقة الـ 61 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء متابعا لركلة ركنية.

يانج بويز وفيرنكفاروس

وفي المباراة الثالثة من مباريات الدوري التمهيدي اليوم فاز يانج بويز السويسري على فرينكفاروس المجري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الفريق السويسري.

تقدم فرانك بولي لفيرنكفاروس بالهدف الأول في الدقيقة الـ 14 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط تعادل إليا ميشاتش ليونج بويز بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت المقص الأيسر لحارس المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 25 طرد سيلفان هيفتي لاعب يون بويز لتسببه في ركلة جزاء ارتكبها ومنع هدف محقق، ولكن ميرتو أوزيني لاعب الفريق المجري لم يتمكن من تسجيل ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 40 أضاف فينسنت سييرو الهدف الثاني ليونج بويز بتسديدة قوية أخرى من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني بدأ يونج بويز بالتسجيل مرة أخرى في الدقيقة الـ 65 عن طريق أوليسيس جارسيا الذي أضاف الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الـ 82 أنهى فران بولي أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه، لتنتهي المباراة بفوز يونج بويز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الإياب في نفس التوقيت يوم الثلاثاء المقبل 24 أغسطس لتحديد جميع الفرق التي ستتواجد دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا قبل إقامة القرعة.