راؤول خيمينيز: نجوت من الموت بمعجزة

عبر راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي عن سعادته بعد تعافيه من الإصابة القوية الذي تعرض لها بكسر في الجمجمة الموسم الماضي.

راؤول خيمينيز النادي : ولفرهامبتون ولفرهامبتون

وقال المهاجم المكسيكي خلال مقابلة مع قناة بي إن سبورتس: "أنا في حالة جيدة وأشعر الآن أنني لاعب كرة قدم مرة أخرى بعد فترة طويلة نحو 9 أشهر بسبب الإصابة ولكني الآن أتدرب مع الفريق منذ بداية الإعداد".

وأضاف "في البداية كنت أتوقع أنها إصابة عادية مثل إصابات الركبة أو الكاحل التي تستغرق وقتا ثم يعود بعدها اللاعب مرة أخرى للممارسة الرياضة التي يحبها".

وواصل "لم أفكر إطلاقتا في الاعتزال على الرغم أنه كان قد يحدث لكنني كنت أثق في عودتي مجددا للعب".

واستمر في تصريحاته "منذ اللحظة الأولى أخبرني الأطباء والجراحين بمخاطر الإصابة وأحيانا ما يقوله الأطباء ليس ما نريده أو ما نتمناه لكن هذا هو عملهم وعليهم أن يخبرونا بالحقيقة وقالوا لي إن استمراري على قيد الحياة معجزة".

وأكمل "عظام الجمجمة كسرت وكان هناك نزيفا داخل المخ وكان يجب أن تجرى الجراحة بأقصى سرعة وقام الطاقم الطبي بعمل مذهل".

وأتم تصريحاته "كسر الجمجمة استغرق وقتا طويلا لكننا جميعا تفاءلنا بالشفاء ووجدي معكم الآن معجزة".

وتعرض خيمينيز لكسر في الجمجمة بعد تدخل قوي مع ديفيد لويز مدافع أرسنال السابقة خلال مواجهة ولفرهامبتون في الموسم الماضي.

وعاد خيمينيز للمشاركة مع ولفرهامبتون بداية الموسم الجاري ولكن مع ارتداء واقي الرأس الذي سيكمل به مسيرته الكروية.