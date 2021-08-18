مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بيراميدز يزاحم الزمالك على ضم العراقي.. واجتماع هام

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 22:24

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي أمام إيمانويل إيجيبتور في مباراة المصري وغزل المحلة

قدم نادي بيراميدز عرضا مغريا لضم كريم العراقي الظهير الأيمن للنادي المصري خلال سوق الانتقالات الحالي.

وقال مصدر مقرب من كريم العراقي -طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "بيراميدز قدم عرضا مغريا لضم اللاعب، مفاوضات الزمالك عادت خلال الأيام الماضية من خلال وسيط".

وأضاف "عرض بيراميدز أفضل ماديا للمصري في ظل دفع مبلغ أكبر من المال بينما يعرض الزمالك لاعبين كجزء من الصفقة".

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وأتم "سيتم عقد جلسة مع اللاعب بعد مباراة الأهلي لحسم مستقبله، في حال فشل انتقاله لأي من الناديين فسيبحث أمر الاحتراف الخارجي".

سيد حلبية رئيس نادي المصري أشار في وقت سابق لاقتراب كريم العراقي من الزمالك. (طالع التفاصيل)

وكان سيد مرعي وكيل أعمال كريم العراقي كشف في وقت سابق عن رغبة باتريس كارتيرون في ضم الظهير الأيمن للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

ومن الأسماء المرشحة للانتقال للمصري ضمن صفقة تعاقد الزمالك مع العراقي، الثلاثي محمد عبد السلام وأحمد عيد وياسين مرعي.

الزمالك بيراميدز المصري كريم العراقي الدوري المصري
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