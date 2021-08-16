المصري: عمر كمال أصبح خارج النادي.. والعراقي يقترب من الزمالك

أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري أن عمر كمال عبد الواحد أصبح خارج الفريق البورسعيدي.

وقال حلبية عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عمر كمال خارج المصري، اللاعب تهرب أكثر من مرة من تجديد تعاقد والمصري لا يقف على أي لاعب".

وأضاف "المصري في معسكر مغلق طوال الموسم وهذا الأمر يجعل الفريق في ضغط دائم بالإضافة إلى تحمل خزينة النادي أكثر من 12 مليون جنيه بسبب ذلك".

وواصل "اتفقنا مع علي ماهر على التجديد وعلى شروط التعاقد الجديد والتوقيع والإعلان الرسمي سيكون خلال الفترة المقبلة".

وأكمل "الزمالك طلب كريم العراقي بشكل رسمي وننتظر موقفه واكتمال المفاوضات وغدا سنجلس مع مسؤولي النادي الأبيض للتفاوض ونبلغهم بطلبات علي ماهر من لاعبي الزمالك".

وتابع "الجهاز الفني يريد ضم 3 لاعبين من الزمالك وسنخبرهم بذلك خلال جلسة المفاوضات".

وأتم تصريحاته "ولذلك لم نضع اسم كريم العراقي في القائمة الإفريقية".