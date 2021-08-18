مران الزمالك – تحديد موعد تدريبات المستبعدين.. ومحاضرة من كارتيرون

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 20:42

كتب : إبراهيم رمضان

مروان حمدي - الزمالك - وادي دجلة

تحدد عصر غد الخميس موعدا لخوض المستبعدين من قائمة الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا مرانهم الاعتيادي.

وسيقام المران في تمام الرابعة بمشاركة كل من محمد عواد ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وحميد أحداد وأسامة فيصل ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وحسام أشرف وحسن فيصل والسيد عطية وأحمد نادر السيد ويوسف أسامة نبيه وحمدي علاء وأحمد زكي وسيد محمد عبد الله ومحمد حمدي.

فيما يخوض الفريق مرانه في تمام الخامسة استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا في الجولة 32 من الدوري التي تقام يوم الجمعة المقبلة.

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وخاض الفريق اليوم الأربعاء مرانا قويا ووجه خلاله باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق التهنئة للاعبين بالفوز على وادي دجلة.

كما شرح بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء المقبل.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية وشارك محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي في المران بعد غيابهما عن اللقاء الأخير للإيقاف.

وانتهى المران بإقامة تقسيمة قوية بين اللاعبين.

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