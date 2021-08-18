مدرب توتنام يكشف سبب غياب كين عن مواجهة دوري المؤتمر

كشف نونو سانتو المدير الفني لتوتنام سبب غياب مهاجمه هاري كين عن مباراة باكويس دي فيريرا البرتغالي غدا.

ويلتقي توتنام مع باكوس دي فيريرا في ذهاب الدور الثالث بدوري المؤتمر الأوروبي.

وقال نونو سانتو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هاري كين يشعر بتحسن، لياقته البداية تتحسن كل يوم".

وأضاف "سينضم للتدريبات الجماعية يوم الجمعة المقبل لحسم موقفه من التواجد أمام ولفرهامبتون".

توتنام بعد الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الأولى سيواجه ولفرهامبتون في الجولة الثانية.

شبكة "سكاي سبورت" كانت قد تحدثت في وقت سابق أن نادي مانشستر سيتي يجهز عرضا ماليا كبير جدا للحصول على خدمات هاري كين لاعب توتنام.

وأشارت الشبكة عبر فابريزيو رومانو إلى أن مانشستر سيتي سيقدم مبلغا ماليا يصل إلى 150 مليون يورو، ويشمل العرض إضافات أيضا إذا لزم الأمر لإقناع توتنام.

وأوضحت سكاي أن توتنام يأمل في أن يحافظ على بقاء كين ضمن الفريق، ولكن إدارة السيتي لم تفقد الأمل في الحصول على مهاجم المنتخب الإنجليزي.

والجدير بالذكر أن هاري كين أعرب عن رغبته في الرحيل عن توتنام بعد نهاية الموسم الماضي، فيما سجل مهاجم المنتخب الإنجليزي 4 أهداف خلال بطولة يورو 2020، والتي خسرها منتخب الأسود الثلاث في المباراة النهائية أمام المنتخب الإيطالي.