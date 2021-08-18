مبالغ ضخمة.. كم حصل مورينيو على إقالاته المتكررة من الأندية التي دربها

تقديم عقد بمدة طويلة لمدرب جديد يعكس مدى ثقة إدارة النادي في المدير الفني الجديد لكن ذلك الأمر قد يكون سلاح ذو حدين عند قرار الإقالة.

وأكثر من حقق الاستفادة من تلك العقود هو البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لروما.

ونشرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية تقريرا عن المبالغ الضخمة التي حصل عليها مورينيو بعد سلسلة إقالاته المتكررة من مختلف الأندية التي أشرف على تدريبها.

وأوضح التقرير أن مورينيو حصل على ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني كتعويض عن إقالاته المتكررة.

قبل قدومه إلى تشيلسي عام 2004 دفع النادي الإنجليزي لبورتو ما يقرب من مليون و700 ألف جنيه إسترليني لفسخ تعاقد مورينيو.

وفي ولايته الأولى مع النادي الإنجليزي حصل مورينيو مع جهازه الفني على تعويض لفسخ التعاقد عام 2007 على ما يصل لـ23 مليون و100 ألف جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أن مورينيو وحده حصل على ما يصل من 18 لـ20 مليون إسترليني وحده جراء فسخ التعاقد.

أما في ولايته الثانية التي انتهت عام 2015 حصل على 31 مليون و400 ألف إسترليني.

وبعد إقالته من تشيلسي لثاني مرة حصل مورينيو على قيمة ما تبقى من تعاقده حتى وجد وظيفة جديدة مع مانشستر يونايتد آنذاك.

وعند إقالته من يونايتد في عام 2018 حصل على ما يصل لـ15 مليون إسترليني من أصل 19 مليون و600 ألف إسترليني حصل عليها هو والجهاز الفني المعاون له ككل.

وفي إنتر ميلان وريال مدريد لم يحصل مورينيو على تعويض إذ أنه رحل من الأول بالتراضي وفي الثاني كذلك.

أما في وظيفته الأخيرة مع توتنام والتي أقيل منها في شهر أبريل الماضي فقد حصل مورينيو على 16 مليون إسترليني.

جاء ذلك بعدما لم يقدم الأداء القوي رفقة توتنام ولم يفز معه بأي لقب وهو أمر يحدث لأول مرة في مسيرة مورينيو التدريبية منذ 20 عاما حينما تولى إدارة يونياو دي ليريا البرتغالي.

فكيف ستكون مسيرة ومصير مورينيو مع روما؟