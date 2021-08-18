تقرير: مانشستر يونايتد يتفق مع فلامنجو على إعارة بيريرا ويتحمل قيمة راتبه

اتفق مانشستر يونايتد مع فلامنجو البرازيلي على إعارة لاعبه أندرياس بيريرا إليه لمدة موسم.

وذكرت صحيفة "جورنال أوديا" البرازيلية اليوم الأربعاء أن يونايتد توصل بالفعل لاتفاق مع النادي البرازيلي وأنه سيتحمل قيمة راتب بيريرا خلال الإعارة.

اللاعب صاحب الـ25 عاما انضم لناشئي يونايتد قادما من أيندهوفن الهولندي في عام 2012.

ومنذ ذلك الوقت أعير إلى غرناطة وفالنسيا الإسبانيين ولاتسيو الإيطالي.

وخاض بيريرا مع يونايتد 75 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

يذكر أن يونايتد أبرم صفقتين خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بضم جادون سانشو من بروسيا دورتموند ورافائيل فاران من باريس سان جيرمان.