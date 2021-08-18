أرقام في الجول - العرضيات سلاح الزمالك لحسم لقب الدوري

من بين 39 عرضية أرسلها لاعبو الزمالك في مباراة وادي دجلة، هناك عرضية واحدة صحيحة حسمت 3 نقاط قد تساوي درع الدوري.

الدقيقة 59 شهدت كرة عرضية من أحمد سيد زيزو ارتقى لها مروان حمدي مسجلا هدفا برأسية قوية في شباك محمد عبد المنصف.

هجوميا فأن الزمالك يعتمد على زيادة الظهيرين وقدرات الأجنحة على صناعة أكبر كم من العرضيات لاستغلال تواجد مصطفى محمد من قبل، مرورا بـ سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وكذلك لقدرات يوسف إبراهيم "أوباما" في الدخول للعمق واستغلال غياب الرقابة الدفاعية عنه.

يعد الزمالك أكثر فريق إرسالا للعرضيات في الدوري الموسم الحالي بعد مرور 31 جولة بواقع 729 عرضية، من بينها 207 صحيحة بدقة 28%، وهي النسبة الأعلى في الدوري الموسم الجاري مناصفة مع طلائع الجيش.

عرضيات الزمالك يأتي أغلبها من لعب مفتوح بواقع 152 عرضية صحيحة، مقابل 54 عرضية من كرات ثابتة.

والأكثر إرسالا للعرضيات هو أحمد سيد زيزو 190 عرضية يليه أشرف بنشرقي بـ 71 عرضية، و69 لأحمد فتوح.

* عرضيات الزمالك أمام وادي دجلة.. الأخضر الصحيح والأحمر الخاطئة

ولا عجب أن مباريات الزمالك الثلاث الأخيرة حُسمت بأهداف من كرات عرضية، أمام الاتحاد عرضية من حمزة المثلوثي ورأسية من مروان حمدي لترتد من يد محمد صبحي ويتابعها محمد عبد الشافي في الشباك.

ثم عرضية أخرى وهدف تأكيد التفوق على الإسماعيلي برأسية سيف الدين الجزيري بعد كرة مواطنه المثلوثي.

وأخيرا هدف أمس الثلاثاء الذي جاء برأسية مروان حمدي، عقب عرضية زيزو الذي أرسل بمفرده 10 عرضيات من 39 للزمالك ضد الغزلان، من بينها 5 وصلت لزملائه.

* عرضيات لاعبو الزمالك في مواجهة وادي دجلة

إجمالا سجل لاعبو الزمالك 56 هدفا في الدوري الموسم الحالي من بينها 14 بكرات رأسية بنسبة 25% من أهداف الأبيض في الدوري.

أوباما بمفرده ورغم قصره قامته الأكثر تسجيلا من كرات رأسية برصيد 4 أهداف يليه أشرف بنشرقي وسيف الدين الجزيري برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

لتصبح العرضيات سلاحا فتاكا للزمالك قبل 3 جولات على حسم لقب الدوري.

مصدر الأرقام: كوراستاتس