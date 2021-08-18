مصدر بـ كاف لـ في الجول: فريق السيدات شرط أساسي للمشاركة في دوري الأبطال الموسم بعد المقبل

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن شرط جديد، يجب أن تطبقه الأندية الراغبة في لعب المسابقات القارية الموسم بعد المقبل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "إدارة التراخيص وضعت خطة لتطوير الكرة الإفريقية في السنوات المقبلة، من ضمن هذه الخطة شرط سيتم تطبيقه من موسم 2022-2023 وهو أنه لن يتم منح أي ناد مشارك في بطولات كاف تراخيص المشاركة وهو لا يمتلك فريقا للسيدات".

وأوضح "لذلك فمشاركة أي فريق ستكون مرتبطة بامتلاكه فريقا للسيدات".

وشدد "خلال الفترة المقبلة سيتم الاعلان عن قرارات اخرى متعلقة بالتراخيص هدفنا من خلالها هو تطوير كرة القدم في إفريقيا سواء للرجال أو السيدات وحتى فئة الشباب".

وأتم "لأن هناك أمر سلبي في القارة بأن هناك اندية كبيرة وعريقة ليس لديها فريق سيدات ولا تهتم باللعبة".

ويشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، فيما يشارك المصري وبيراميدز في الكونفدرالية.