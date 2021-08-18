آس: ميسي ترك شيئا خاص به داخل غرفة ملابس برشلونة

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 12:53

كتب : عمر خالد

مؤتمر وداع ميسي

في يوم وداعه الأخير في كامب نو، قام ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق بجمع الأشياء التي ما زالت يملكها في غرفة خلع الملابس ولكن ليست جميعها.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ميسي لم يأخذ جميع أغراضه من الخزينة الخاصة به في غرفة خلع الملابس بالفريق، لأن بعضها كان أكبر حجما وضخما مما كان متوقعا.

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن الجائزة التي حصل عليها ميسي في بطولة كأس خوان جامبر عام 2018 ضد بوكا جونيور، وهي عبارة عن نجمة كبيرة حصل عليها بعد تسجيله هدفا في ذلك اللقاء، لم يأخذها معه.

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وأشارت آس أن ليونيل ميسي هو من قرر ترك الجائزة الخاصة به بسبب كبر حجمها، وتركها داخل غرفة خلع الملابس.

ولم يحصل أي لاعب داخل برشلونة حتى الأن على رقم ميسي الخاص به وهو الرقم 10، حيث كانت ترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن أن سيرجيو أجويرو أو فيليب كوتينيو هما من سيحملا الرقم 10 بعد رحيل أسطورة النادي الكتالوني.

ورحل ميسي عن برشلونة بعد مشوار دام 21 عاما ارتدى فيها قميص البلاوجرانا، حيث أعلن انضمامه وتقديمه لجماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون لاعبا ضمن الفريق الباريسي لمدة موسمين بالإضافة لموسم أخر اختياري.

ليوينل ميسي برشلونة
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