أسامة نبيه: شكرا لـ لاعبي الزمالك.. والدوري مازال في الملعب

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 11:30

كتب : إبراهيم رمضان

مروان حمدي - الزمالك - وادي دجلة

وجه أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، الشكر للاعبيه، كما أعرب عن رضاه التام عن الأداء ضد وادي دجلة في مباراة الجولة 31 التي فاز بها الأبيض 1-0.

وقال نبيه للموقع الرسمي للزمالك: "الفوز بالمواجهة هو ما نعمل عليه منذ فترة، الفريق لا ينظر إلا للفوز والحصول على الثلاث نقاط مهما كانت قوة المنافس أو ظروف المباراة".

وأردف "الدوري مازال في الملعب، ونحن نسعى إلى الفوز في المباريات المتبقية لنا خلال البطولة".

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وأتم "أشكر اللاعبين على أدائهم فهم قدموا المطلوب ونجحنا في الحصول على ما نريد. الفريق ينظر فقط للفوز حتى لو كان على حساب الأداء في بعض الأوقات".

وفي المقابل قال أحمد عبد المقصود المدرب المساعد "سعداء بالفوز اليوم على وادي دجلة ولكن علينا التركيز في المباراة المقبلة. اليوم كان يجب أن نقوم بمشاركة بعض اللاعبين الجدد في ظل ضغط المباريات الكبير والحمد لله الجميع قدم مردودا طيبا ومقبولا".

وأتم "سنقاتل خلال المباريات المقبلة من أجل الفوز بالثلاث نقاط، وكل المواجهات المقبلة تعتبر بمثابة نهائيات كؤوس".

وفاز الزمالك على وادي دجلة اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي.

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