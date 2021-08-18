نادر شوقي: أكرم توفيق لن يرحل إلا عندما يصبح رقم 1.. وقيمة صفقة أحمد ياسر ريان

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين تفاصيل عقد أحمد ياسر ريان والمنضم على سبيل الإعارة لصفوف ألتاي التركي، وتطرق للحديث عن أكرم توفيق ووالتر بواليا وحسين الشحات.

وأعلن ألتاي التركي ضم ريان على سبيل الإعارة قادما من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال نادر شوقي عبر أون تايم سبورتس 1: "أحمد ياسر ريان انضم لصفوف ألتاي التركي مقابل 300 ألف دولار على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل مليوني دولار".

وأضاف "واعتقد أنها خطوة جيدة لأحمد ياسر ريان، الأهلي أبدى رغبة في بقاء اللاعب لموسم آخر، ورأيت أن الأفضل له المواصلة لموسم آخر خارج الفريق لصعوبة حصوله على فرصة حال ضم صفقات جديدة".

وأكمل "أكرم توفيق له خطة أخرى وأخبرته أنه لن يحترف إلا عندما يصبح رقم 1 في مركزه بالنادي الأهلي أو المنتخب المصري وبنسبة كبيرة سيستمر مع الأهلي الموسم المقبل".

وواصل "ملف حسين الشحات تم إغلاقه وقد يُفتح مرة أخرى بعد نهاية الموسم، وما أعرفه أن وليد سليمان مستمر مع الأهلي للموسم المقبل".

وأتم "والتر بواليا رفض عرضا من الدوري السعودي".