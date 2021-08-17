ألتاي التركي يضم أحمد ياسر ريان

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 20:15

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - ألتاي التركي

أعلن نادي ألتاي التركي التعاقد رسميا مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة.

واجتاز أحمد ياسر الكشف الطبي في النادي التركي قبل قليل.

وسافر ريان (22 عاما) لتركيا للخضوع للكشف الطبي بعدما منحه فريق سيراميكا كليوباترا الضوء الأخضر.

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وكان مفترضا استمرار ريان مع كليوباترا، الذي لعب له معارا من الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري.

لكن كليوباترا وافق على طلب الأهلي لسفر اللاعب لتركيا تمهيدا لانتقاله لألتاي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي وافق على إعارة ريان لمدة موسم مع نية البيع إلى نادي ألتاي التركي.

ولعب ريان معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا منذ يناير الماضي.

وشارك ريان في 25 مباراة مع كليوباترا وسجل 16 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

ويحتل ريان وصافة ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 15 هدفا مبتعدا بأربعة أهداف عن المتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي.

وسجل ريان في شباك أستراليا خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي ودعها الفراعنة من الدور ربع النهائي.

أحمد ياسر ريان ألتاي الدوري التركي
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