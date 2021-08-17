مؤتمر بسيوني: الشناوي أنقذ الأهلي من عدة فرص خطيرة أمامنا

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 23:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش - عبد الحميد بسيوني

شدد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش على أن فريقه لعب أمام الأهلي بنفس الطريقة التي خاض بها مباراة سموحة الماضية رغم الخسارة برباعية.

وتعادل الأهلي مع الجيش سلبيا في الجولة الـ31 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال بسيوني عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "حافظت على تشكيل الفريق أمام الأهلي مثلما لعبنا ضد سموحة رغم أننا خسرنا أمام الفريق السكندري برباعية".

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وأضاف "حافظت أيضا على الثلاثي الهجومي المميز المكون من أحمد سمير وناصر منسي وعمرو جمال والذي سجل لنا 31 هدفا في الدوري حتى الآن".

وأكمل "كان لنا عدة فرص خطيرة على مرمى الأهلي لكن محمد الشناوي تعامل معها بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "نلعب لكي ننهي الدوري في مركز متقدم يليق باسم منظومة الجيش".

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