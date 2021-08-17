مؤتمر موسيماني: نشعر بالحزن بعد التعادل مع الجيش.. وقرار الحكم مؤلم

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن شعوره بالحزن بعد تعادل فريقه مع طلائع الجيش وخسارة نقتطين مهمتين في سباق الدوري مع الزمالك.

وتعادل الأهلي مع الجيش سلبيا في الجولة الـ31 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "محطبين من النتيجة ولكن لا يجب أن نشعر بالاحباط تجاه مجهود اللاعبين، حاولنا أن نسجل من أول دقيقة في المباراة ولكن لم نستطع فعل ذلك".

وأضاف "أكيد نشعر بالحزن والروح منخفضة لأننا كنا نحتاج للفوز، ولكن بمنتهى الأمانة هذه المباراة لا يجب أن نتحدث فيها عن أي شيء خططي أو فني".

وواصل "اجتهدنا وصنعنا عدة فرص وحارس الجيش تألق وكان مميزا في الكرات العرضية وكان يجب أن نلعب أكثر من عمق الملعب".

وبسؤاله عن عدم احتساب هدف للأهلي رد قائلا: "لا أحب التحدث عن الحكام وحكم المباراة لديه خبرات كبيرة وهو حكم دولي ومن الممكن أنه لم يشاهد الكرة واعتمد على مساعيه أو الفيديو، ولكن ماذا سنفعل بعد قرار الحكم؟ لن نفعل شيء وسنكمل اللعب".

وأتم تصريحاته "شيء مؤلم جدا أن يحدث موقف مثل هذا لأنه يستهلك الكثير من المشاعر ولكن ليس في يدنا أي شيء لنفعله".