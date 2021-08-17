أمم إفريقيا 2021 - مصر ضد غينيا بيساو.. خبرات قليلة ومواجهة أولى

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 22:55

كتب : FilGoal

بيكيتي سيلفا لاعب غينيا بيساو

للمرة الثالثة على التوالي، يشارك منتخب غينيا بيساو في أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر ونيجيريا والسودان.

تاريخ غينيا بيساو في البطولة

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SOTTIE🇬🇭 på Twitter: "Guinea Bissau have qualified for a second consecutive AFCON tournament, after having never qualified for it beforehand.Guinea Bissau have never won a match at the AFCON , drawing with

ودع منتخب غينيا بيساو أمم إفريقيا في 2017 و2019 من الدور الأول.

وتذيلت غينيا بيساو مجموعتها في كلا النسختين.

لم يلتق المنتخب المصري مع غينيا بيساو في أي مناسبة من قبل.

مدرب المنتخب

Baciro Cande, sélectionneur de la Guinée Bissau : «Le Cameroun est plus expérimenté que nous…» - CamerounSports

يشرف باكيرو كاندي على تدريب غينيا بيساو منذ 2016 ونجح في قيادتهم للتواجد في أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد نسخة 2017.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يدرب فيها كاندي غينيا بيساو بعد الفترة من 2003 إلى 2010.

وأشرف كاندي على تدريب غينيا بيساو في أمم إفريقيا في 6 مباريات سابقة خسر خلالها 4 مرات وتعادل مرتين.

نجوم الفريق

يبرز اسم ألفا سيميدو فيتوريا جيماريش البرتغالي المعار من بنفيكا، سيميدو يتواجد في مركز لاعب الوسط المدافع.

سيميدو لعب الموسم الماضي معارا مع ريدينج الإنجليزي، شارك في 40 مباراة الموسم الماضي سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

بيكيتي سيلفا مهاجم الإسماعيلي السابق والشعلة السعودي وصاحب الخمسة أهداف في 28 مباراة مع منتخب غينيا بيساو وجورجينو الذي قضى موسمه الماضي معارا لوادي دجلة.

غينيا بيساو مصر أمم إفريقيا
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