طريق مصر في أمم إفريقيا 2021 – كيف يتأهل الفراعنة للدور الثاني.. والمنافسون المحتملون

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 22:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

وقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2021، ضد منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وللتأهل للدور الثاني، يحتاج الفراعنة لاحتلال المركز الأول أو الثاني، أو القدوم ضمن أفضل 4 ثوالث، ولكل مركز من هؤلاء سيناريو حال التأهل.

يبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير، ثم غينيا بيساو يوم 15 يناير، والسودان يوم 19 يناير.

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التأهل كمتصدر

في حال تأهل منتخب مصر كمتصدر، يواجه ثالث أحد المجموعات الثانية أو الخامسة أو السادسة، على حسب الثوالث المتأهلين للدور الثاني.

وتضم تلك المجموعات..

المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا

التأهل كوصيف

حال تأهل منتخب مصر كوصيف، يواجه أول المجموعة الخامسة.

وتضم تلك المجموعة..

المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار

التأهل كثالث

في حال التأهل في المركز الثالث، سنكون في مواجهة ضد متصدر المجموعة الأولى، أو الثانية، على حسب الثوالث المتأهلين للدور الثاني.

وتضم المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي

أما المجموعة الثانية فتضم: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

منتخب مصر أمم إفريقيا 2021
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