أمم إفريقيا 2021 – المغرب في وجه غانا.. وتحدي قوي لـ الجزائر وأسهل لـ تونس

وقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة القوية في كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتعين على المغرب الذي ودع النسخة الماضية من دور الـ 16 أمام بنين، المرور من منتخب غانا، والجابون، بجانب جزر القمر المشاركة للمرة الأولى، لضمان تحسين مشاركته عن النسخة الماضية.

أما الجزائر حامل اللقب، فسيواجه كوت ديفوار في المجموعة الخامسة، في وقت يريد فيه الأفيال الثأر من خروجهم من دور الثمانية أمام ثعالب الصحراء في النسخة الماضية.

تونس ستواجه مالي وموريتانيا وجامبيا في المجموعة السادسة، وهي مجموعة شبه مكررة من نسخة 2019، باستثناء استبدال جامبيا بأنجولا.

احتفظ بها على هاتفك.. قرعة كأس الأمم الإفريقية 2021 pic.twitter.com/UZYqbTDXCN — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 17, 2021

وأتت المجموعات كاملة كالتالي..

المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي

المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون

المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا