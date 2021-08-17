أمم إفريقيا 2021 – المغرب في وجه غانا.. وتحدي قوي لـ الجزائر وأسهل لـ تونس

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

الجزائر - كوت ديفوار - كأس أمم إفريقيا 2019

وقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة القوية في كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتعين على المغرب الذي ودع النسخة الماضية من دور الـ 16 أمام بنين، المرور من منتخب غانا، والجابون، بجانب جزر القمر المشاركة للمرة الأولى، لضمان تحسين مشاركته عن النسخة الماضية.

أما الجزائر حامل اللقب، فسيواجه كوت ديفوار في المجموعة الخامسة، في وقت يريد فيه الأفيال الثأر من خروجهم من دور الثمانية أمام ثعالب الصحراء في النسخة الماضية.

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تونس ستواجه مالي وموريتانيا وجامبيا في المجموعة السادسة، وهي مجموعة شبه مكررة من نسخة 2019، باستثناء استبدال جامبيا بأنجولا.

وأتت المجموعات كاملة كالتالي..

المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي

المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون

المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا

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