رونالدو يخرج عن صمته ويرد على الجميع بشأن مستقبله

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 21:13

كتب : محمود ضياء

كريستيانو رونالدو - البرتغال وفرنسا - يورو 2020

خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي عن صمته للحديث عن مكستقبله بعد عديد التقارير الصحفية.

وربطت العديد من التقارير كريستيانو رونالدو بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان أو العودة لريال مدريد قبل أن يخرج أنشيلوتي لينفي رغبته في استعادة النجم البرتغالي. (طالع التفاصيل) .

وقال كريستيانو رونالدو عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي: "أي شخص يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي، كلام أقل وعمل أكثر.كان هذا شعاري منذ بداية مسيرتي المهنية. ومع ذلك، في ضوء كل ما قيل وكتب مؤخرا لا بد لي من تحديد موقفي".

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وأضاف "أكثر من عدم الاحترام لي كرجل ولاعب، فإن الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام فهي عدم احترام لجميع الأندية المتواجدة في هذه الشائعات ولاعبيها والطاقم الخاص".

وتابع "لقد كتبت قصتي في ريال مدريد. تم تسجيلها بالكلمات والأرقام، في الجوائز والألقاب، في السجلات والعناوين. إنه في المتحف في ملعب بيرنابيو وهو أيضًا في أذهان كل مشجع للنادي".

وواصل "علاوة على ما حققته، أتذكر أنه في تلك السنوات التسع كانت لدي علاقة عاطفية عميقة واحترام للنادي وهو عاطفة واحترام أحتفظ بهما حتى يومنا هذا، وسوف أعتز به دائمًا. أعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيستمرون في إبقائي في قلوبهم وسأضعهم في قلبي".

واستطرد "بالاضافة للحلقة الأخيرة في إسبانيا، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في العديد من الدوريات المختلفة مع عدم اهتمام من أحد بشأن محاولة اكتشاف الحقيقة".

وأتم "كسرت صمتي الآن لأقول إنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي. ما زلت أركز على مسيرتي المهنية وعملي، ملتزما ومستعدا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها. كل شيء آخر؟ كل شيء آخر مجرد كلام".

ويدخل كريستيانو رونالدو عامه الأخير في تعاقده مع يوفنتوس الإيطالي، حيث سجل 101 هدفا وصنع 22 في 133 مباراة.

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