تشكيل الزمالك – عودة أبو جبل.. ومفاجآت ضد وادي دجلة

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 19:53

كتب : أحمد شوقي صلاح

الإسماعيلي - الزمالك

عاد محمد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة وادي دجلة.

ويستضيف الزمالك منافسه دجلة في ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي

الهجوم: مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود عبد الرحيم "جنش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف الدين الجزيري – أيمن حفني – محمود عبد العزيز – أسامة فيصل.

الزمالك وادي دجلة في الدوري
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