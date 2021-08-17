شاهد - قرعة كأس أمم إفريقيا 2021.. الكاميرون مع إثيوبيا وكاب فيردي وسحب المستوى الثالث

تقام اليوم الثلاثاء في الكاميرون قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي ستُلعب بين 9 يناير و10 فبراير 2022.

وتقام القرعة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينيتش، ومذاعة على قناة بي إن الإخبارية، ويمنكم أيضا مشاهدتها من هنا.

تغطية القرعة من هنا

بداية مراسم سحب القرعة..

المجموعة الأولى: الكاميرون - - إثيوبيا - كاب فيردي

المجموعة الثانية: - زيمبابوي - - مالاوي

المجموعة الثالثة: - - جزر القمر -

المجموعة الرابعة: - - السودان -

المجموعة الخامسة: - - غينيا الاستوائية -

المجموعة السادسة: - - - جامبيا

انطلاق القرعة بعد لحظات

ويسحب القرعة سامسون أدامو مدير إدارة المسابقات في كاف، ويعاونه عدد من الأساطير.

نجم الجزائر التاريخي رابح ماجر، وأسطورة غانا أسامواه جيان، وأسطورة كوت ديفوار ديدييه دروجبا، ونجم نيجيريا السابق جاي جاي أوكوشا، مع أسطورة البلد المستضيف صامويل إيتو، وقائد منتخب الكاميرون للسيدات جايل أنجانموي سيعاونون أدامو في سحب القرعة.

سيتم وضع الفرق الـ 24 المتأهلة في أربعة أوعية يضم كل منها ستة فرق، بناءً على تصنيف فيفا، ليتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، يتأهل بطلهم ووصيفهم بجانب أفضل 4 ثوالث للدور التالي.

وعن التصنيف فجاء كالتالي:

التصنيف الأول: الجزائر- السنغال- تونس- المغرب- نيجيريا- الكاميرون

التصنيف الثاني: مصر- غانا- كوت ديفوار- مالي- بوركينا فاسو- غينيا

التصنيف الثالث: كاب فيردي- الجابون- موريتانيا- سيراليون- زيمبابوي- غينيا بيساو

التصنيف الرابع: مالاوي- السودان- غينيا الاستوائية- جزر القمر- إثيوبيا- جامبيا