سكاي: توتنام يريد ضم زوما من تشيلسي

أبدى توتنام رغبته في ضم كورت زوما مدافع تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن ذلك يأتي وفقا لرغبة من نونو سانتو المدير الفني البرتغالي لتوتنام لتعزيز الخيارات الدفاعية.

ويعاني زوما من قلة المشاركات رفقة تشيلسي إذ أن مدربه توماس توخيل يعتمد على تياجو سيلفا وأنطونيو روديجير وأندرياس كريستنسين في الدفاع.

وانضم اللاعب صاحب الـ26 عاما إلى تشيلسي قادما من سانت إيتيان في عام 2014.

وينتهي تعاقد اللاعب الفرنسي مع الفريق اللندني في عام 2023.

ومنذ ذلك الوقت أعير زوما ثلاث مرات الأولى كانت بعد انضمامه لتشيلسي مباشرة وتمت إعادته لفريقه سانت إيتيان لمدة موسم.

وبعد ذلك أعير إلى ستوك سيتي ثم إيفرتون.

وشارك زوما مع تشيلسي في 151 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع ستة آخرين.