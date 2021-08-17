ماذا قال أبطال مصر في أولمبياد طوكيو بعد التكريم الرئاسي

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 15:59

كتب : FilGoal

أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020

عبر أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020 عبر فخرهم الشديد بالتكريم الرئاسي يوم الثلاثاء.

وكرم السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية صباح الثلاثاء اللاعبين واللاعبات وأطقم التدريب، الذين حققوا ميداليات في دورة الالعاب الاوليمبية طوكيو 2020.

وحققت مصر 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو، ميدالية ذهبية لفريال أشرف في الكاراتيه، وفضية لأحمد الجندي في الخماسي الحديث، و4 برونزيات لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة، وجيانا فاروق في الكاراتيه، وهداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

أخبار متعلقة
الرئيس السيسي يكرم أبطال طوكيو ومدربيهم.. وغياب كيشو بسبب كورونا خبر في الجول - أحمد ياسر ريان يجتاز الكشف الطبي لـ ألتاي التركي حجازي يسافر إلى المغرب لدعم فريقه رغم غيابه عن نهائي البطولة العربية مدرب نيجيريا: الكل يريد تجنب مصر في كأس أمم إفريقيا

وجاءت ردود أفعال أبطال مصر على النحو التالي:-

فريال أشرف

جيانا فاروق

هداية ملاك

سيف عيسى

وغاب محمد إبراهيم السيد "كيشو" صاحب برونزية المصارعة عن التكريم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كيشو

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن التكريم تم بقصر الاتحادية، كما أشار إلى أن الرئيس السيسي منح اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو وسام الرياضة من الطبقة الاولى، وكذلك مدربها هاني شاكر "قشطة".

طوكيو 2020 سيف عيسى أحمد الجندي فريال أشرف جيانا فاروق هداية ملاك كيشو
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك – عودة أبو جبل.. ومفاجآت ضد وادي دجلة 12 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - ديانج يعوض السولية.. وبواليا يقود الهجوم أمام الطلائع 12 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل وادي دجلة – ثلاثي هجومي أمام الزمالك وصلاح أمين على مقاعد البدلاء 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل طلائع الجيش - عمرو جمال وناصر منسي وأحمد سمير يهاجمون الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
سيرجي روبيرتو يرفض البريميرليج والكالتشيو.. ويتمسك ببرشلونة 52 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة في الدوري - الاتحاد السكندري (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. التعادل مستمر ساعة | الدوري المصري
سكاي: تمت.. لوكاتيللي إلى يوفنتوس من ساسولو ساعة | الدوري الإيطالي
شاهد - مصر تترقب قرعة كأس أمم إفريقيا 2021 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 2 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 4 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية
قد ينال إعجابك