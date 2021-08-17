ماذا قال أبطال مصر في أولمبياد طوكيو بعد التكريم الرئاسي

عبر أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020 عبر فخرهم الشديد بالتكريم الرئاسي يوم الثلاثاء.

وكرم السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية صباح الثلاثاء اللاعبين واللاعبات وأطقم التدريب، الذين حققوا ميداليات في دورة الالعاب الاوليمبية طوكيو 2020.

وحققت مصر 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو، ميدالية ذهبية لفريال أشرف في الكاراتيه، وفضية لأحمد الجندي في الخماسي الحديث، و4 برونزيات لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة، وجيانا فاروق في الكاراتيه، وهداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

وجاءت ردود أفعال أبطال مصر على النحو التالي:-

فريال أشرف

جيانا فاروق

هداية ملاك

سيف عيسى

وغاب محمد إبراهيم السيد "كيشو" صاحب برونزية المصارعة عن التكريم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كيشو

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن التكريم تم بقصر الاتحادية، كما أشار إلى أن الرئيس السيسي منح اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو وسام الرياضة من الطبقة الاولى، وكذلك مدربها هاني شاكر "قشطة".

video:1