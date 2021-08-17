مدرب سيراليون لـ في الجول: نحاول إقناع مدافع تشيلسي بتمثيلنا في أمم إفريقيا

كشف جون كيستر المدير الفني لمنتخب سيراليون محاولات إقناع تريفوه تشالوبا مدافع تشيلسي لتمثيل منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وتأهلت سيراليون إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وتتواجد في التصنيف الثالث.

وقال كيستر لـ FilGoal.com: "إنه حدث كبير أن نعود مجددا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 26 عاما، هو شئ انتظره كثير من الناس في سيراليون".

وتابع عن القرعة "ليس لدي توقع من سنواجه في القرعة ولا أفُضل مواجهة فريق على حساب آخر علينا فقط انتظار القرعة ثم الاستعداد للبطولة، لأن يجب علينا التعامل مع جميع الفرق أيا كانت في مجموعتنا".

وأضاف "نريد الذهاب إلى الكاميرون والظهور بشكل جيد هناك ونقدم أداءً مميزا وبعد ذلك سننجح في التقدم للأمام، علينا فقط وضع خطة جيدة في الاستعدادات".

وأكمل "لدينا فريق مزيج بين الشباب والخبرات ولديهم طموحات كبيرة في البطولة الجميع يتطلع لهذا الحدث، هناك أيضا بعض اللاعبين في أوروبا نحاول إقناعهم بتمثيل سيراليون مثل تريفو تشالوبا لاعب تشيلسي الإنجليزي والذي يمتلك جنسية سيراليون بجانب إنجلترا وهو سيكون إضافة جيدة اذا انضم لنا".

وأتم "هناك مؤشرات إيجابية فيما يخص شالوبا وتمثيله لمنتخب سيراليون، سنتحدث معه مرة أخرى وسنحاول إقناعه باللعب معنا وأنا واثق من نجاحنا، شالوبا لاعب صغير وينتظره مستقبل كبير ويقدم أداءّ مبهرا في الدوري الإنجليزي لذلك سيكون أمر رائع اذا وافق على اختيار سيراليون".

شالوبا شارك أساسيا في فوز تشيلسي بلقب السوبر الأوروبي، ثم سجل هدفا بعد أيام أمام كريستال بالاس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.