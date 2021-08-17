مدرب نيجيريا: الكل يريد تجنب مصر في كأس أمم إفريقيا

يأمل جيرنوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا تجنب مواجهة مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر عقدها في الكاميرون العام المقبل.

وقال رور قبل قرعة كأس الأمم المقرر عقدها مساء اليوم: "الكل يريد تجنب مواجهة مصر وبالطبع لا أريد لقاء المنتخب المصري".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "لا أنسى مصر أبدا لأنها كانت رائعة والشعب ودود جدا".

وأضاف "أنا هنا في الفندق ولم أر شيئا بعد، عقب القرعة سنرى الملاعب والإقامة وكل شيء".

وعن طموح النسور الخضر أوضح "نريد الأفضل والوصول للنهائي بعدما حققنا المركز الثالث في أمم إفريقيا بمصر في النسخة الأخيرة، نيحيريا الآن فريق قوي".

وأردف "لدينا تصفيات كأس العالم حتى نهاية العام وبعدها سأحدد هل نفوز باللقب أم لا".

وأتم "كل مباراة نبحث عن لاعبين لدينا جيل مميز مثل إيجالو وويلفريد نديدي وأليكس أيوبي ولدينا 4 لاعبين في واتفورد الإنجليزي".

لقاء خاص مع جيرنوت روهر مدرب منتخب نيجيريا: الكل يريد تجنب مواجهة "مصر" #60_دقيقة #ONTime_Sports pic.twitter.com/4xgOgxCbRg — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 17, 2021

الألماني رور قاد النسور الخضر منذ 2016 وحقق 31 انتصارا من 58 مباراة، كما قادهم للوصول لكأس العالم 2018.