ليفربول يرحب بعودة 3 لاعبين أمام بيرنلي

سيرحب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بعودة 3 لاعبين لقائمة فريقه في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي ضمن الجولة الثانية من المسابقة، بعدما بدأ الموسم بالفوز 3-0 على نورويتش سيتي خارج ملعبه.

وذكرت جريدة ليفربول إيكو أن ثلاثي الوسط، جوردن هندرسون وتياجو ألكانتارا وكورتيس جونز، أصبح جاهزا للمشاركة أمام بيرنلي.

جونز غاب عن لقاء نورويتش بسبب الإصابة بشبه ارتجاج في المخ.

بينما فضل كلوب تجنب مشاركة هندرسون وألكانتارا بسبب تواجدهما لفترة قليلة خلال فترة الإعداد، بعد المشاركة في بطولة يورو 2020.

الثنائي انضم لمعسكر إعداد ليفربول في الأيام الأخيرة قبل انطلاق الدوري بسبب الحصول على راحة سلبية.

مباراة نورويتش شهدت مشاركة الثلاثي نابي كيتا وجيمس ميلنر وأليكس أوكسلاد تشامبرلين في وسط ملعب ليفربول.

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