في غياب مصطفى محمد.. جالاتا سراي يبدأ الدوري التركي بانتصار مثير

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 22:53

كتب : FilGoal

جالاتا سراي ضد جيرسونسبور

بدأ جالاتا سراي مشواره في الموسم الجديد من الدوري التركي بالفوز على منافسه جيرسونسبور بهدفين مقابل لا شيء.

وأقيمت المباراة في ملعب جيرسون أتاتورك معقل نادي جيرسونسبور.

وشهدت المباراة غياب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي ومنتخب مصر عن المشاركة فيها.

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افتتح مباي دياني أهداف المباراة لصالح الضيوف في الدقيقة 31.

أضاف ألكسندرو سيكالداو الهدف الثاني لجالاتا سراي من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وتعرض لاعب جيرسونسبور هوسماتين توت للطرد بشكل مباشر لتسببه في ركلة الجزاء.

فيما تعرض ماركاو لاعب جالاتا سراي للطرد بشكل مباشر هو الآخر في الدقيقة 63

بتلك النتيجة حصد جالاتا سراي أول ثلاث نقاط له في الدوري ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن منافسيه.

فيما يحتل جيرسونسبور المركز الـ17 بدون أي نقطة.

جالاتا سراي مصطفى محمد
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