تعرف على حكمي مباراتي الزمالك ووادي دجلة.. وطلائع الجيش مع الأهلي

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 21:07

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة اليوم الإثنين طاقمي تحكيم مباراتي الزمالك ووادي دجلة والأهلي وطلائع الجيش اللتقين تقامان في الجولة 31 من الدوري.

وأعلن اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إسناد لقاء الزمالك ووادي دجلة لمحمد الصباحي.

ويعاونه كل من أحمد حسام ورجب محمد، على أن يتولى محمد عبد العزيز مهمة الحكم الرابع.

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فيما يتولى محمود عاشور إدارة تقنية الفيديو ويعاونه سعيد حمزة.

وأدار الصباحي مباراة وحيدة فقط للزمالك خلال الموسم الجاري كانت ضد إنبي وفاز فيها الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

اما لقاء طلائع الجيش والأهلي فيديره إبراهيم نور الدين ويعاونه كل من تحسين السادات وهاني عبد الفتاح.

فيما يتولى مهمة الحكم الرابع أحمد إبراهيم.

ويتولى محمود بسيوني مهمة إدارة تقنية الفيديو ويعاونه حسني سلطان.

وأدار إبراهيم نور الدين للأهلي خلال الموسم الجاري أربع مباريات خلال الموسم الجاري أمام كل من وادي دجلة وسموحة والإسماعيلي ومصر للمقاصة وفاز فيهم الفريق الأحمر جميعا.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

أما وادي دجلة فيأتي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 25 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

الأهلي الزمالك في الدوري
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