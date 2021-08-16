لدغة إبراهيم عادل تحقق انتصارا تاريخيا لـ بيراميدز على الجونة

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

الجونة - بيراميدز (من حسابات بيراميدز الرسمية) إبراهيم عادل

حقق بيراميدز فوزه الأول تاريخيا على الجونة، 2-1، على ملعب خالد بشارة، في الجولة 31 من الدوري المصري.

هدفا محمد نجيب في مرماه، وإبراهيم عادل، نصرا الضيوف على أصحاب الأرض الذين سجل لهم محمود الشبراوي، ليحقق بيراميدز أول فوز منذ 16 يوليو الماضي، وأول فوز منذ 6 مباريات، وفقط ثاني فوز في 9 مباريات للمدرب اليوناني تاكيس جونياس.

وكذلك، سجل بيراميدز أول فوز له بعد 5 مواجهات مباشرة ضد الجونة، الذي كان قد فاز 3 مرات وتعادل مع بيراميدز مرتين.

أخبار متعلقة
بيراميدز يعلن قائمته الإفريقية المشاركة في الكونفدرالية مدرب إنبي: هدفنا دائما تصعيد الناشئين.. وهذه حقيقة عرض بيراميدز لضم محمود جاد عبد الله بكري معلنا رحيله عن بيراميدز: حان وقت للذهاب إلى المجهول

بيراميدز تقدم مبكرا بهدف عكسي من محمد نجيب في الدقيقة الخامسة، بعد محاولته تشتيت الكرة لكنها مرت بين قدمي حارس الجونة محمود الغرباوي.

وفي الشوط الثاني، تعادل الشبراوي للجونة بعد مجهود فردي رائع مر فيه البديل من 4 لاعبين قبل وضع الكرة فوق المهدي سليمان معلنا التعادل في الدقيقة 54.

ولكن في الدقيقة 66، فقد لؤي وائل الكرة خلال التحضير، وبجملة رائعة بين إريك تراوري وإبراهيم عادل، سجل الأخير الكرة بطريقة رائعة بباطن القدم أرضية سكنت شباك الغرباوي.

وأنقذ المهدي سليمان حارس بيراميدز مرماه من هدف محقق في الدقيقة 94، بعد تدخل على عمر السعيد المنفرد بعد خطأ في التحضير من دفاعات الضيوف.

واحتفظ بيراميدز بمركزه الرابع بـ 46 نقطة، فيما ظل الجونة عاشرا بـ 37 نقطة.

الجونة بيراميدز في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد يدك الرائد بثلاثية وحجازي يسجل رأسية 10 دقيقة | المحترفون
هنري: على بوكيتينيو أن يكون حذر من وصول ميسي 25 دقيقة | أوروبا
مؤتمر تاكيس: الفوز على الجونة جاء في وقت مهم بعد فترة من النتائج غير الجيدة 40 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - تقليل الحمل البدني قبل مواجهة دجلة.. ومشاركة عواد 56 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على حكمي مباراتي الزمالك ووادي دجلة وطلائع الجيش والأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
لدغة إبراهيم عادل تحقق انتصارا تاريخيا لـ بيراميدز على الجونة ساعة | الدوري المصري
المقاولون يحقق انتصار الموسم على أسوان ساعة | الدوري المصري
بسبب التغيير السادس.. إقصاء فولفسبورج من كأس ألمانيا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 2 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 4 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية
قد ينال إعجابك