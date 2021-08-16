لدغة إبراهيم عادل تحقق انتصارا تاريخيا لـ بيراميدز على الجونة

حقق بيراميدز فوزه الأول تاريخيا على الجونة، 2-1، على ملعب خالد بشارة، في الجولة 31 من الدوري المصري.

هدفا محمد نجيب في مرماه، وإبراهيم عادل، نصرا الضيوف على أصحاب الأرض الذين سجل لهم محمود الشبراوي، ليحقق بيراميدز أول فوز منذ 16 يوليو الماضي، وأول فوز منذ 6 مباريات، وفقط ثاني فوز في 9 مباريات للمدرب اليوناني تاكيس جونياس.

وكذلك، سجل بيراميدز أول فوز له بعد 5 مواجهات مباشرة ضد الجونة، الذي كان قد فاز 3 مرات وتعادل مع بيراميدز مرتين.

بيراميدز تقدم مبكرا بهدف عكسي من محمد نجيب في الدقيقة الخامسة، بعد محاولته تشتيت الكرة لكنها مرت بين قدمي حارس الجونة محمود الغرباوي.

وفي الشوط الثاني، تعادل الشبراوي للجونة بعد مجهود فردي رائع مر فيه البديل من 4 لاعبين قبل وضع الكرة فوق المهدي سليمان معلنا التعادل في الدقيقة 54.

ولكن في الدقيقة 66، فقد لؤي وائل الكرة خلال التحضير، وبجملة رائعة بين إريك تراوري وإبراهيم عادل، سجل الأخير الكرة بطريقة رائعة بباطن القدم أرضية سكنت شباك الغرباوي.

وأنقذ المهدي سليمان حارس بيراميدز مرماه من هدف محقق في الدقيقة 94، بعد تدخل على عمر السعيد المنفرد بعد خطأ في التحضير من دفاعات الضيوف.

واحتفظ بيراميدز بمركزه الرابع بـ 46 نقطة، فيما ظل الجونة عاشرا بـ 37 نقطة.