بسبب التغيير السادس.. إقصاء فولفسبورج من كأس ألمانيا

أعلنت المحكمة الرياضية لاتحاد الكرة في ألمانيا إقصاء فولفسبورج من بطولة الكأس بعد أن قبل استئناف نادي بروسيا مونستر.

وكان فولفسبورج قد فاز على بروسيا مونستر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يوم 8 أغسطس في الدور الأول من الكأس.

نادي بروسيا مونستر قدم اعتراضا على النتيجة بسبب إجراء فولفسوبرج لستة تغييرات خلال المباراة.

وبعد مناقشة شفهية، وافقت المحكمة الرياضية لاتحاد الكرة الألماني على استئناف بروسيا مونستر.

وقال نائب رئيس المحكمة الرياضية للاتحاد الألماني لكرة القدم ستيفان أوبرهولز في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الألماني: "الأندية نفسها مسؤولة عن التبديلات خلال المباراة. تتمثل إحدى واجباتهم الأساسية في الحصول على معلومات حول خيارات الاستبدال والتصرف وفقًا لذلك. ارتكب نادي فولفسبورج الخطأ وبالتالي تم استبعاده".

وأضاف "لا يمكن للنادي أن يطعن في الظروف المخففة بإلقاء اللوم على الحكام. يمكن أن يظل مفتوحًا سواء قدم المسؤول الرابع نصيحة غير صحيحة أو معلومات غير دقيقة أثناء عملية التبديل. اللوم على الخطأ يقع على عاتق النادي".

وبقبول الاعتراض، تم إقصاء فولفسبورج من بطولة الكأس واحتساب نتيجة المباراة بفوز بروسيا مونستر بهدفين دون رد.

ويمكن لفولفسبورج الاستئناف على القرار خلال 24 ساعة من صدوره.

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