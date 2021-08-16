فاران يسترجع زيارة فيرجسون في 2011.. ويكشف تفاصيل حديثه مع سولشاير

مباشرة بعد تقديمه كلاعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، أجرى المدافع الفرنسي رافائيل فاران مقابلته الأولى مع الموقع الرسمي للنادي.

وقال فاران في حديثه: "أنا سعيد للغاية وأتطلع لبدء الرحلة الجديدة. لقد كانت مغامرة جيدة للغاية مع فريقي القديم، ولكن الآن هي بداية جديدة وأنا سعيد بوجودي هنا".

ولعب فاران في صفوف ريال مدريد منذ 2011 حين استقدمه من لينس الذي كان يلعب في الدرجة الثانية آنذاك، ولكنه أخيرا أسدل الستار على 10 سنوات في سانتياجو بيرنابيو ليخوض رحلته الجديدة في البريميرليج.

وكان فاران قد تعلم الإسبانية فور وصوله إلى مدريد، وهو ما دفع المحاور لسؤاله عن لغته الإنجليزية حاليا فقال: "الأمر صعب بالنسبة لي ولكن يجب أن أحاول. أعتقد أنه من المهم أن أكون قريبا من الجماهير لأن لدينا الهدف ذاته. يجب أن نقاتل معا ومن المهم أن أشعر بالراحة مع زملائي والمدرب أيضا".

وعاد المدافع الفرنسي بالذاكرة إلى 2011، حين كان فاران قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد للمرة الأولى، حيث زاره سير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي للشياطين الحمر في منزل والدته.

وأوضح "أعتقد أن انتقالي الان يأتي في توقيت جيد لعدة عوامل، أهمها أن الانتقال إلى مانشستر يونايتد بمثابة التحدي الجديد والحافز الكبير الذي أبحث عنه بالبدء في بطولة جديدة مع فريق كبير مثل هذا. هذه الفرصة كانت مذهلة بالنسبة لي، ولذلك قررت التغيير".

وعن سابقيه نيمانيا فيديتش وريو فيرديناند أبرز مدافعي الشياطين الحمر في الألفية الثالثة، واللذان واجههما فاران في أولد ترافورد خلال مباراة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عام 2013، أبدى فاران احترامه للثنائي باعتبارهما من الأساطير.

أما عن حديثه مع المدرب أولي جونار سولشاير فقال: "بالتأكيد تحدثنا وكان هذا مهما بالنسبة لي، أن أعرف ما هي فلسفة النادي وما هي التحديات والأهداف والطموحات التي نملكها. أشعر بوجود إصرار حقيقي وطموح كبير للعمل بكل جدية من أجل الفوز بالألقاب وهذا يحفزني".

وكونه أصغر قائد لمنتخب فرنسا، أكد فاران أن نوع القيادة الذي يجلبه للفريق هو الهدوء والتحلي بالخبرة، ومعرفته متى يصرخ إن كان الأمر ضروريا للفريق، ولكنه عموما يفضل الحديث مع الزملاء عن التكتيك.

أما عن صداقته مع مواطنه بول بوجبا نجم وسط يونايتد فأضاف "أعتقد أن بول شخص إيجابي للغاية ولديه طاقة جيدة، إنه يحفز اللاعبين في غرف الملابس وفي الملعب. نحن مختلفين ولكننا نكمل بعضنا البعض، ومن المهم للفريق أن يحظى بأنواع مختلفة من القادة".

يذكر أن فاران توج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، كما توج بالدوري الإسباني 3 مرات في مواسم 2011-2012 و2016-2017 و2019-2020.